У Києві відновлюють роботу міські центри надання адміністративних послуг

Центри працюватимуть від 10:00 до 16:00.

Від понеділка, 28 березня, у Києві відновлюють роботу центри надання адміністративних послуг.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник у Facebook.

Зазначається, що Центри працюватимуть від 10:00 до 16:00.

Буде проводиться видача готових документів та надання консультацій із загальних питань. Інформацію щодо роботи ЦНАП, готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання, поданих через центри надання адміністративних послуг міста Києва, можна отримати за номерами call-центру ЦНАП: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

Нагадаємо, через широкомасштабне військове вторгнення РФ в Україну, яке почалося 24 лютого, у Києві припинили роботу центри надання адміністративних послуг.