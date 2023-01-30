У Києві відновлюють роботу електротранспорту: де ще запрацюють трамваї

У Києві, від вівторка, 31 січня, знову запрацюють два трамвайні маршрути.

Про це повідомляє КМДА.

Так, роботу двох трамвайних маршрутів відновлять на Троєщині.

"Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників продовжуємо поступово відновлювати рух електротранспорту столиці. У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая № 1 та № 3. Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути – на житловому масиві Троєщина", – зазначив очільник Києва Віталій Кличко.

На колії 31 січня виходять трамваї:

№ 5 "вул. Сержа Лифаря – станція Троєщина-2";

№ 28 "вул. Милославська – станція метро "Лісова".

Також повідомляється, що припинять курсувати тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т.

Нагадаємо, у Києві наприкінці минулого року тимчасово призупинили роботу електротранспорту через дефіцит електроенергії.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що впродовж всієї зими замість електротранспорту у столиці максимально виводитимуть на лінії автобуси.

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