У Києві відновлюють автомобільний рух мостами Метро та Патона

У Києві відновлюють автомобільний рух мостами Метро та Патона

Проїхати можна вже з ранку понеділка, 20 червня.

Рух столичними мостами Метро та Патона відновлять вже з ранку понеділка, 20 червня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона.

Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", - написав Кличко.

Нагадаємо, у Києві подовжили тролейбусний маршрут №31.

Читайте також: