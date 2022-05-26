У Києві відновлює роботу Театр на Подолі: графік вистав

У Києві відновлює роботу Театр на Подолі: графік вистав

У Києві незабаром відновить роботу Театр на Подолі.

Вже у червні там відбудеться 6 вистав.

Про це йдеться на Facebook-сторінці театру.

"Друзі, ми дуже за вами скучили. Тому призначаємо шість особливих зустрічей для справжніх театралів", - йдеться у повідомленні.

3 та 10 червня — "Вбити не можна розлучитися"

4 та 11 червня — "Сойчине крило"

5 та 12 червня — "Спостерігач"

Також у театрі зазначають, що вистави, які мали відбутися у березні також перенесені на червень.

Графік перенесення вистав березня:

"Сойчине крило" з 09.03 – на 11.06 17-00

"Спостерігач" з 25.03 - на 12.06 17-00

Квитки вже на сайті http://theatreonpodol.com/.

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Нагадаємо, що у Києві від 21 травня свої двері вже відчинили комунальні кінотеатри "Лейпциг", "Флоренція" та "ім. Шевченка", а від 26 травня відновлять роботу кінотеатри "Старт", "Факел" і "Ліра".

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