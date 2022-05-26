У Києві відновлює роботу Театр на Подолі: графік вистав

У Києві незабаром відновить роботу Театр на Подолі.
Вже у червні там відбудеться 6 вистав.
Про це йдеться на Facebook-сторінці театру.
"Друзі, ми дуже за вами скучили. Тому призначаємо шість особливих зустрічей для справжніх театралів", - йдеться у повідомленні.
- 3 та 10 червня — "Вбити не можна розлучитися"
- 4 та 11 червня — "Сойчине крило"
- 5 та 12 червня — "Спостерігач"
Також у театрі зазначають, що вистави, які мали відбутися у березні також перенесені на червень.
Графік перенесення вистав березня:
"Сойчине крило" з 09.03 – на 11.06 17-00
"Спостерігач" з 25.03 - на 12.06 17-00
Квитки вже на сайті http://theatreonpodol.com/.
Нагадаємо, що у Києві від 21 травня свої двері вже відчинили комунальні кінотеатри "Лейпциг", "Флоренція" та "ім. Шевченка", а від 26 травня відновлять роботу кінотеатри "Старт", "Факел" і "Ліра".
Читайте також:
- Стало відомо, коли у школах Київської області закінчиться навчальний рік
- У Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломереж: де два тижні не буде гарячої води
- Посольство США в Україні відновило свою роботу в Києві