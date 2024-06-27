У Києві відновлено рух поїздів "червоною" гілкою метро

Рух роїздів метро зупиняли через те, що на станції метро "Університет" пасажир потрапив під потяг.
У Києві відновлено рух поїздів "червоною" лінією метро.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".
Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, на станції метро "Університет" пасажир потрапив під потяг.
В ДСНС повідомили, що об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагону метро. В шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передано працівникам швидкої.
Обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи.
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