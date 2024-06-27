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У Києві відновлено рух поїздів "червоною" гілкою метро

У Києві відновлено рух поїздів "червоною" гілкою метро

У Києві зупинилася зелена гілка метро / Фото: Київ Info

Рух роїздів метро зупиняли через те, що на станції метро "Університет" пасажир потрапив під потяг.

У Києві відновлено рух поїздів "червоною" лінією метро.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен". 

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, на станції метро "Університет" пасажир потрапив під потяг.

В ДСНС повідомили, що об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагону метро. В шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передано працівникам швидкої.

Обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи.

Метрополітену Києва гостро бракує працівників, кличуть на роботу!

Метрополітену Києва гостро бракує працівників, кличуть на роботу!

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