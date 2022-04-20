У Києві відновить роботу ще одна станція метро і суттєво скоротять інтервал руху поїздів: деталі

У Києві від 21 квітня відновлять рух поїздів метро до станції "Лісова".
Також у столичній підземці скоротять інтервал руху на всіх лініях до 10-15 хвилин.
Про це інформують в КМДА.
Рух поїздів здійснюється на червоній лінії від станції "Академмістечко" до станції "Лісова". На синій лінії потяги курсують від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"; на зеленій лінії від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Працюють також пересадочні вузли: "Золоті ворота"- "Театральна"; "Площа Льва Толстого" -"Палац спорту". Й надалі без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".
Крім того, підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. Водночас наголошується, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.
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