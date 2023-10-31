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У Києві відновили рух під Дегтярівським шляхопроводом – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві відновили рух під Дегтярівським шляхопроводом – фото

Дегтярівський міст / Фото: Валентина Доброта/ТСН

У вересні під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу стався обвал балок.

У Києві вранці 31 жовтня знову відкрили рух під Дегтярівським шляхопроводом балки якого обвалилися у вересні.

Про це пишуть столичні пабліки.   

Так, вже від ранку автівки вільно їздять всіма смугами, однак для пішоходів рух обмежили – на тротуарах огороджувальні стрічки.

Рух під Дегтярівським шляхопроводом / Фото: Київ 24 / ©
Рух під Дегтярівським шляхопроводом / Фото: Київ 24
Рух під Дегтярівським шляхопроводом/ Фото: Київ 24 / ©
Рух під Дегтярівським шляхопроводом/ Фото: Київ 24
Рух під Дегтярівським шляхопроводом/ Фото: Київ 24 / ©
Рух під Дегтярівським шляхопроводом/ Фото: Київ 24

Кожну з 28 балок напередодні додатково підперли дерев’яними елементами.

Нагадаємо, під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу стався обвал балок. 

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Дата публікації
Перегляди
178
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