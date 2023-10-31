У Києві відновили рух під Дегтярівським шляхопроводом – фото

У вересні під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу стався обвал балок.
У Києві вранці 31 жовтня знову відкрили рух під Дегтярівським шляхопроводом балки якого обвалилися у вересні.
Про це пишуть столичні пабліки.
Так, вже від ранку автівки вільно їздять всіма смугами, однак для пішоходів рух обмежили – на тротуарах огороджувальні стрічки.
Кожну з 28 балок напередодні додатково підперли дерев’яними елементами.
Нагадаємо, під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу стався обвал балок.
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