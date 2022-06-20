У Києві відновили рух мостами Метро і Патона: як працює транспорт

У Києві, 20 червня, відновили автомобільний рух мостами Метро та Патона.
Для автосполучення між лівим та правим берегами Києва працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона.
Про це повідомили у КМДА.
Крім того, мостом Патона організовано роботу 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрутів громадського транспорту
Автобусні маршрути:
№ 51 ст. м. "Червоний Хутір" – ст. м. "Либідська"
№ 55 Дарницька площа – ст. м. "Палац Спорту"
№ 115 Контрактова площа – Будинок культури
№ 118 ст. м. "Чернігівська" – ст. м. "Політехнічний інститут"
Тролейбусні маршрути:
№ 43 "Дарницька площа – Кібцентр"
№ 50 вул. Милославська – ст. м. "Либідська"
Також відновлено роботу тролейбусного маршруту №36, який курсує від вулиці Північної до станції метро "Святошин".
Нагадаємо, що від початку війни всі столичні мости були взяті під посилену охорону у зв'язку із загрозою.
Читайте також: