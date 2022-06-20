У Києві відновили рух мостами Метро і Патона: як працює транспорт

У Києві відновили рух мостами Метро і Патона: як працює транспорт

У Києві, 20 червня, відновили автомобільний рух мостами Метро та Патона.

Для автосполучення між лівим та правим берегами Києва працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона.

Про це повідомили у КМДА.

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Крім того, мостом Патона організовано роботу 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрутів громадського транспорту

Автобусні маршрути:

№ 51 ст. м. "Червоний Хутір" – ст. м. "Либідська"

№ 55 Дарницька площа – ст. м. "Палац Спорту"

№ 115 Контрактова площа – Будинок культури

№ 118 ст. м. "Чернігівська" – ст. м. "Політехнічний інститут"

Тролейбусні маршрути:

№ 43 "Дарницька площа – Кібцентр"

№ 50 вул. Милославська – ст. м. "Либідська"

Також відновлено роботу тролейбусного маршруту №36, який курсує від вулиці Північної до станції метро "Святошин".

Нагадаємо, що від початку війни всі столичні мости були взяті під посилену охорону у зв'язку із загрозою.

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