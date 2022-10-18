Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві відновили рух електротранспорту на Троєщину - КМДА

Дата публікації
Перегляди
188
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві відновили рух електротранспорту на Троєщину - КМДА

Рух транспорту зупинився через ракетні удари.

У Києві станом на 15:30 18 жовтня відновили рух електротранспорту на Троєщину, який був призупинений через обстріли Росії

Про це повідомили в КМДА. 

Раніше через відсутність напруги на Троєщині змінено рух багатьох трамвайних та тролейбусних маршрутів. Громадський транспорт їхав лише частину свого маршруту, не доїжджаючи до місць, де відсутня електроенергія. 

Станом на 15:30 стало відомо, що рух громадського транспорту вдалось відновити. 

Обстріл енергетичної інфраструктури Києва 

Російські окупанти у вівторок, 18 жовтня, атакували енергетичну інфраструктуру Києва. Росія вдарила трьома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури в Деснянському районі столиці.

Через це на лівому березі відбулося аварійне відключення електропостачання. Влада столиці закликає максимально економити електрику. 

Через ракетний обстріл столиці 18 жовтня загинуло троє людей. 

Читайте також:

Санкції проти Ірану та спецтрибунал для керівництва РФ – результати зустрічі головних дипломатів ЄС

Санкції проти Ірану та спецтрибунал для керівництва РФ – результати зустрічі головних дипломатів ЄС

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
188
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація