У Києві відновили рух електротранспорту на Троєщину - КМДА

У Києві станом на 15:30 18 жовтня відновили рух електротранспорту на Троєщину, який був призупинений через обстріли Росії.

Про це повідомили в КМДА.

Раніше через відсутність напруги на Троєщині змінено рух багатьох трамвайних та тролейбусних маршрутів. Громадський транспорт їхав лише частину свого маршруту, не доїжджаючи до місць, де відсутня електроенергія.

Станом на 15:30 стало відомо, що рух громадського транспорту вдалось відновити.

Обстріл енергетичної інфраструктури Києва

Російські окупанти у вівторок, 18 жовтня, атакували енергетичну інфраструктуру Києва. Росія вдарила трьома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури в Деснянському районі столиці.

Через це на лівому березі відбулося аварійне відключення електропостачання. Влада столиці закликає максимально економити електрику.

Через ракетний обстріл столиці 18 жовтня загинуло троє людей.

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