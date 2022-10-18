У Києві відновили рух електротранспорту на Троєщину - КМДА

Рух транспорту зупинився через ракетні удари.
У Києві станом на 15:30 18 жовтня відновили рух електротранспорту на Троєщину, який був призупинений через обстріли Росії.
Про це повідомили в КМДА.
Раніше через відсутність напруги на Троєщині змінено рух багатьох трамвайних та тролейбусних маршрутів. Громадський транспорт їхав лише частину свого маршруту, не доїжджаючи до місць, де відсутня електроенергія.
Станом на 15:30 стало відомо, що рух громадського транспорту вдалось відновити.
Обстріл енергетичної інфраструктури Києва
Російські окупанти у вівторок, 18 жовтня, атакували енергетичну інфраструктуру Києва. Росія вдарила трьома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури в Деснянському районі столиці.
Через це на лівому березі відбулося аварійне відключення електропостачання. Влада столиці закликає максимально економити електрику.
Через ракетний обстріл столиці 18 жовтня загинуло троє людей.
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