У Києві відновили рух "червоною" гілкою метро: які станції працюють

У Києві відновили рух "червоною" гілкою метро: які станції працюють

У Києві відновлено рух "червоною" гілкою метро. Поїзди слідують без зупинки на станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Кловська".

Про це 21 квітня повідомили в КМДА,

Пересадочний вузол "Хрещатик"-"Майдан Незалежності" залишається зачиненим. На всіх лініях скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин.

Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. Графік роботи метро може оперативно змінюватися.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вкотре наголосив, що повертатися до столиці вкрай небезпечно. В області триває розмінування. Уже є трагічні випадки.

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