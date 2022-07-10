У Києві відновили роботу шість тролейбусних маршрутів

Фахівці завершили ремонтні роботи з відновлення пошкоджених ділянок контактної електромережі.
У столиці відновили роботу тролейбусні маршрути №6, 18, 25, 28, 32 та 33.
Про це повідомляє КМДА.
"На цій ділянці фахівці КП "Київпастранс" завершили ремонтні роботи з відновлення пошкоджених ділянок контактної електромережі, яка постраждала унаслідок збройної агресій Росії проти України. Загалом відновили 2225 м контактного дроту", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Відновлено рух тролейбусних маршрутів за постійними схемами:
- № 6 – "Мінський масив – Майдан Незалежності";
- № 18 – "Майдан Незалежності – вулиця Сошенка";
- № 25 – "Станція метро "Почайна" – проспект Свободи";
- № 28 – "Станція метро "Лук’янівська – проспект Свободи";
- № 32 – "Вулиця Північна – вулиця Сошенка";
- № 33 – "Мінський масив – залізничний вокзал Південний".
Водночас припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:
- № 6К – "Мінський масив – вул. Сирецька";
- № 32Д – "Вул. Північна – вул. Сирецька".
Також повідомляється, що найближчим часом фахівці КП "Київпастранс" відновлять пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.
Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс відстеження руху транспорту.
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