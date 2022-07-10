Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві відновили роботу шість тролейбусних маршрутів

Дата публікації
Перегляди
110
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві відновили роботу шість тролейбусних маршрутів

Фахівці завершили ремонтні роботи з відновлення пошкоджених ділянок контактної електромережі.

У столиці відновили роботу тролейбусні маршрути №6, 18, 25, 28, 32 та 33.  

Про це повідомляє КМДА. 

"На цій ділянці фахівці КП "Київпастранс" завершили ремонтні роботи з відновлення пошкоджених ділянок контактної електромережі, яка постраждала унаслідок збройної агресій Росії проти України. Загалом відновили 2225 м контактного дроту", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Відновлено рух тролейбусних маршрутів за постійними схемами:

  • № 6 – "Мінський масив – Майдан Незалежності";
  • № 18 – "Майдан Незалежності – вулиця Сошенка";
  • № 25 – "Станція метро "Почайна" – проспект Свободи";
  • № 28 – "Станція метро "Лук’янівська – проспект Свободи";
  • № 32 – "Вулиця Північна – вулиця Сошенка";
  • № 33 – "Мінський масив – залізничний вокзал Південний".

Водночас припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:

  • № 6К – "Мінський масив – вул. Сирецька";
  • № 32Д – "Вул. Північна – вул. Сирецька".

Також повідомляється, що найближчим часом фахівці КП "Київпастранс" відновлять пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс відстеження руху транспорту.

Читайте також:

За розтрощені війною житло та авто не потрібно буде платити кредити

За розтрощені війною житло та авто не потрібно буде платити кредити
Наступна публікація