У Києві відновили роботу шість тролейбусних маршрутів

У столиці відновили роботу тролейбусні маршрути №6, 18, 25, 28, 32 та 33.

Про це повідомляє КМДА.

"На цій ділянці фахівці КП "Київпастранс" завершили ремонтні роботи з відновлення пошкоджених ділянок контактної електромережі, яка постраждала унаслідок збройної агресій Росії проти України. Загалом відновили 2225 м контактного дроту", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Відновлено рух тролейбусних маршрутів за постійними схемами:

№ 6 – "Мінський масив – Майдан Незалежності";

№ 18 – "Майдан Незалежності – вулиця Сошенка";

№ 25 – "Станція метро "Почайна" – проспект Свободи";

№ 28 – "Станція метро "Лук’янівська – проспект Свободи";

№ 32 – "Вулиця Північна – вулиця Сошенка";

№ 33 – "Мінський масив – залізничний вокзал Південний".

Водночас припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:

№ 6К – "Мінський масив – вул. Сирецька";

№ 32Д – "Вул. Північна – вул. Сирецька".

Також повідомляється, що найближчим часом фахівці КП "Київпастранс" відновлять пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс відстеження руху транспорту.

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