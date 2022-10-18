У Києві відновили електропостачання 83 тисячам родин, які залишились без світла після ранкового обстрілу

Фахівцям вдалося всього за 7 годин виконати технічні роботи та підключити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста.

У Києві відновили електропостачання 83 тисячам родин, які залишились без світла після обстрілу зранку об’єкту критичної інфраструктури.

Через це відключалось енергообладнання ДТЕК "Київські електромережі", що живить водоканал та житловий масив Троєщина.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Фахівцям вдалося всього за сім годин виконати технічні роботи та підключити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста", - зазначив він.

Кличко додав, що два об’єкти критичної інфраструктури отримали сьогодні значні пошкодження. Зокрема, об'єкт у Деснянському районі.

Фото: УНІАН

"Ми робимо все, щоб забезпечити киян життєвоважливими послугами в умовах війни в країні. Після сьогоднішньої ракетної атаки частині споживачів також уже відновили водопостачання. Ремонтні бригади працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати системи електро- та водопостачання столиці", - підсумував мер столиці.

Нагадаємо, у результаті ракетного удару Росії 18 жовтня по об'єктах критичної інфраструктури у Києві загинули три людини. Усі загиблі - співробітники одного з об'єктів.

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