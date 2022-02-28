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У Києві відкриються продуктові магазини та запрацює метро

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У Києві відкриються продуктові магазини та запрацює метро

Associated Press

Підземка все ж не працюватиме у звичному режимі.

У Києві з 08:00 28 лютого запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Попри  закінчення комендантської години, киян просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

"У столиці продовжуються вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому виходьте лише у випадку крайньої необхідності – коли потрібно купити продукти або ліки. Закликаємо об’єднувати зусилля та допомагати один одному: запитати у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується літніх людей або сімей, чиї родичі боронять Україну. Наглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, аби не допускати мародерства", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що комендантська година не скасована. Із 28 лютого вона буде тривати, як було визначено раніше, — із 22:00 до 7:00.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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