У Києві відкриються продуктові магазини та запрацює метро

Підземка все ж не працюватиме у звичному режимі.

У Києві з 08:00 28 лютого запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Попри закінчення комендантської години, киян просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

"У столиці продовжуються вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому виходьте лише у випадку крайньої необхідності – коли потрібно купити продукти або ліки. Закликаємо об’єднувати зусилля та допомагати один одному: запитати у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується літніх людей або сімей, чиї родичі боронять Україну. Наглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, аби не допускати мародерства", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що комендантська година не скасована. Із 28 лютого вона буде тривати, як було визначено раніше, — із 22:00 до 7:00.