У Києві відкриють бібліотеку настільних ігор – їх можна буде взяти додому (фото, подробиці)

Настільні ігри можна буде брати додому як книжки.

У Києві 6 вересня відкриють першу в Україні бібліотеку настільних ігор, які користувачі зможуть взяти додому.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Щоб скористатися ігровим фондом, потрібно стати читачем Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва (просп. Берестейський, 25-А). Спочатку планується проводити ігрові зустрічі. Також всі охочі зможуть брати настілки у читальній залі. Згодом ігри видаватимуть додому, як книжки", - йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що ігровий фонд бібліотеки налічує понад 125 ігор – від найпростіших до складних економічних стратегій. Колекцію ігор передала Спілка видавництв настільних ігор.

Настільні ігри у бібліотеці Києва

Настільні ігри у бібліотеці Києва

Настільні ігри у бібліотеці Києва

Настільні ігри у бібліотеці Києва

"Це пілотний проєкт – згодом Департамент культури КМДА розширить його й на інші бібліотечні простори міста", - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, у Києві виявили гранату у під'їзді багатоповерхівки (фото).

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