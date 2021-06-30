У Києві відкривають нові локації для вакцинації на вихідних: де і як зможуть щепитися містяни

У Києві відкривають нові локації для вакцинації на вихідних: де і як зможуть щепитися містяни

Для мінімізації черги охочим щепитися пропонують записатися через Helsi.me та прийти на конкретний час.

У Києві вакцинуватимуть від коронавірусу цими вихідними, 3-4 липня, не лише у Міжнародно виставковому центрі, але бажаючі на щеплення повинні зареєструватися у "Дії".

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, пише пресслужба КМДА.

"Раджу зареєстрованим на щеплення у додатку "Дія" записатися на зручний час через сервіс Helsi.me та вакцинуватися без довгих очікувань у черзі", - сказала Гінзбург.

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За її інформацією, вакцинуватимуть цієї суботи та неділі і в Центрах первинної медико-санітарної допомоги. Йдеться про тих містян, які зареєстровані на щеплення у "Дії". Адреси цих центрів та графік їхньої роботи оприлюднять незабаром.

"Це чергова пропозиція, скориставшись якою кияни зможуть вакцинуватися ще зручніше, практично поряд із місцем проживання", - наголосила Гінзбург.

До слова, впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від COVID-19 було вакциновано 7588 містян. Щеплення там проводять вакциною CoronaVac.

Як повідомлялося, у Києві в центрі масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру щепитися можна протягом поточного тижня - від 30 червня до 4 липня. На щеплення від COVID-19 можна записатися онлайн.

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