У Києві відкрили запис на масову вакцинацію до МВЦ через сервіс Helsi

Підтвердження запису буде надіслане у смс-повідомленні.
Від 9 червня жителі столиці можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу за допомогою сервісу Helsi.
Про це повідомляє КМДА.
Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно зайти на сайт сервісу helsi.me та вибрати день і час вакцинації.
Підтвердження запису буде надіслане у смс-повідомленні, яке потрібно буде показати під час входу до пункту вакцинації разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у застосунку "Дія".
Варто пересвідчитися, що в електронному кабінеті вказано номер мобільного телефону. Важливо: підпишіть декларацію з лікарем завчасно. Її відсутність в 3-4 рази уповільнює процес вакцинації та затримує чергу.
Нагадаємо, на вихідних в Україні працюватиме вдвічі більше центрів масової вакцинації від коронавірусу. Перелік міст.