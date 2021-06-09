У Києві відкрили запис на масову вакцинацію до МВЦ через сервіс Helsi

Підтвердження запису буде надіслане у смс-повідомленні.

Від 9 червня жителі столиці можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу за допомогою сервісу Helsi.

Про це повідомляє КМДА.

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Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно зайти на сайт сервісу helsi.me та вибрати день і час вакцинації.

Підтвердження запису буде надіслане у смс-повідомленні, яке потрібно буде показати під час входу до пункту вакцинації разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у застосунку "Дія".

Варто пересвідчитися, що в електронному кабінеті вказано номер мобільного телефону. Важливо: підпишіть декларацію з лікарем завчасно. Її відсутність в 3-4 рази уповільнює процес вакцинації та затримує чергу.

Нагадаємо, на вихідних в Україні працюватиме вдвічі більше центрів масової вакцинації від коронавірусу. Перелік міст.

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