У Києві відкрили онлайн-запис на вакцинацію: як та де отримати щеплення від коронавірусу

Після запису надходить смс із підтвердженням, яке потрібно показати на вході до МВЦ разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".

У Києві відкрито запис на масову вакцинацію до МВЦ на 24-27 червня.

На цьому тижні є аж чотири дні, коли кияни можуть вакцинуватися.

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі Helsi.me.

"І ми радимо записатись онлайн на визначений час — на наступні дні синоптики прогнозують +36. Адже стояти в "живій" черзі при такій температурі буде важко", - йдеться у повідомленні.

Бронюйте свій час за посиланням: https://bit.ly/3xHXwuq

Після запису надходить смс із підтвердженням, яке потрібно буде показати на вході до МВЦ разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".

"Якщо ви не встигли забронювати час — не хвилюйтесь, ми завжди проінформуємо вас про наступні можливості запису", - зазначається у дописі.

Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.

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