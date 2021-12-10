У Києві відкрили другий притулок для постраждалих від домашнього насильства: фото

У Києві відкрили другий притулок для постраждалих від домашнього насильства: фото

Адреси притулків не розголошуються, потрапити туди можна лише за направленням директора Київського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

У Києві відкрили другий притулок для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Як повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації, заклади розраховані для тривалого проживання.

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"Більш ніж 23 тисячі випадків домашнього насильства вже зафіксовано у Києві цього року. Один притулок не міг покривати потребу в усьому місті, тому було прийнято рішення про відкриття ще одного такого закладу. У новому притулку одночасно зможуть проживати 15 жінок із дітьми. Термін проживання становить 3 місяці з можливістю продовження до півроку. На сьогодні в місті працює дві кризові кімнати і відсьогодні – два притулки, у яких постраждалі можуть знайти прихисток", - зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона додала, що усі послуги в притулку безкоштовні. Це і проживання, психологічна та юридична допомога. Також постраждалі забезпечуються побутовими предметами. Приміщення облаштовано відеоспостереженням з метою гарантування безпеки осіб, які перебувають у притулку.

Адреси притулків не розголошуються.

Потрапити до закладу можна тільки за направленням директора Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

Постраждалим від домашнього насильства слід звертатися на гарячу лінію "Телефон довіри" за номером: 15-00 зі стаціонарного або 044-272-15-00 із мобільного. Також можна звернутися особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству (вул. Іллєнка, 20). Працівники центру нададуть усю необхідну інформацію та допомогу.

Також можна звертатися до поліції за номером "102".

Зазначимо, у Києві працював один притулок, розрахований на 12 місць, і практично увесь час він був заповнений на 100%.

Нагадаємо, у Донецькій області діти продали іграшки, щоб втекти від вітчима, вони ночували у занедбаному будинку.

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