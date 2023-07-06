У Києві відкрили Дарницький міст: роботи на одному з найбільших столичних довгобудів завершено

У четвер, 6 липня, у Києві завершили роботи на Дарницькому мосту й відкрили рух двома його новозбудованими з’їздами — у бік мосту Патона та Осокорків.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, Дарницький міст став одним із символів київських довгобудів. “За понад 10 років він перетворився на памʼятник халатності та корупції”, - наголосив міністр.

У Мінінфрастуруктури нагадали, що Дарницький міст має 6 смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автомобілів на добу, що дозволить суттєво розвантажити трафік у столиці.

За дослідженням аналітичної компанії “ПроМобільність”, в умовах перекритого Південного мосту автомобілісти заощадять на транспортних втратах понад пів мільярда гривень на рік завдяки відкриттю з'їздів на Дарницькому мосту.

Також це дозволить організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків та Позняків і платформою Kyiv City Express та Березняками.

Будівництво на Дарницькому мості було перезапущено у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення Росії в березні-квітні минулого року роботи були призупинені, але в травні 2022 року — відновилися. Міст, який перебуває на балансі “Укрзалізниці”, був добудований за державні кошти.

“Із відкриттям Дарницького мосту наша боротьба з довгобудами та аварійними мостами не завершена. Зараз, разом із великою урядовою командою та представниками профільних організацій, ми працюємо в Комісії з перевірки стану мостів”, — заявив Кубраков.

Нагадаємо, У Києві провели випробування конструкцій мосту Метро, на роботи з бюджету міста витратили понад пів мільйона гривень. Кінцевий технічний звіт ще чекають.

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