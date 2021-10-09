У Києві відкрили 3D-мініатюру фонтану Архистратига Михаїла: фото

За кілька місяців у столиці буде відкрито ще дві мініскульптури, обіцяють у КМДА.

У парку "Володимирська гірка" встановили 3D-мініатюру фонтану Архистратига Михаїла з рельєфними тактильними табличками для людей із порушеннями зору.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Зазначається, що встановлення мініскульптури є продовженням створення інклюзивного туристичного маршруту.

Як зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда, мініскульптура дозволяє людям з вадами зору "побачити руками" фонтан, а з табличок з написами шрифтом Брайля отримати інформацію про об’єкт.

КМДА

Крім того, скульптура обладнана QR-кодом, відсканувавши який можна перейти на сайт Управління туризму, де міститься вся інформація про фонтан у текстовому, звуковому та відео форматі жестовою мовою.

КМДА

Нагадаємо, у вересні минулого року у Києві для людей з вадами зору біля національного заповідника "Софія Київська" встановили зменшену 3D-конструкцію історико-архітектурної пам’ятки - Софійського собору з рельєфними тактильними табличками, виконаними шрифтом Брайля.

Новини України: ТСН відтворила детальні 3D моделі Софії Київської, Десятинної церкви, Золотих воріт

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання