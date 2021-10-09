У Києві відкрили 3D-мініатюру фонтану Архистратига Михаїла: фото

За кілька місяців у столиці буде відкрито ще дві мініскульптури, обіцяють у КМДА.
У парку "Володимирська гірка" встановили 3D-мініатюру фонтану Архистратига Михаїла з рельєфними тактильними табличками для людей із порушеннями зору.
Про це інформує пресслужба КМДА.
Зазначається, що встановлення мініскульптури є продовженням створення інклюзивного туристичного маршруту.
Як зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда, мініскульптура дозволяє людям з вадами зору "побачити руками" фонтан, а з табличок з написами шрифтом Брайля отримати інформацію про об’єкт.
Крім того, скульптура обладнана QR-кодом, відсканувавши який можна перейти на сайт Управління туризму, де міститься вся інформація про фонтан у текстовому, звуковому та відео форматі жестовою мовою.
Нагадаємо, у вересні минулого року у Києві для людей з вадами зору біля національного заповідника "Софія Київська" встановили зменшену 3D-конструкцію історико-архітектурної пам’ятки - Софійського собору з рельєфними тактильними табличками, виконаними шрифтом Брайля.