У Києві відчувається запах гару: людям пояснили, що сталося

Від ранку 11 липня в Києві відчувається запах гару.

На правому березі було зафіксовано середній рівень забрудненості атмосферного повітря.

Про це інформують у КМДА і ДСНС.

У ДСНС запевнили, що у Києві покійно та серйозних пожеж не спостерігається. На півночі області у Новій Греблі, Бородянської ОТГ, тліють торфовища. Вітер несе запах диму у бік столиці. Показники повітря в межах норми.

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У КМДА уточнили, що на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 52. На просп. Правди, 64-Г – 56.

"Якщо ви ще досі відчуваєте запах гару - зачиніть щільно вікна та двері, доки запах розсіється, і тільки після цього відчиняйте", - радять рятувальники.

У КМДА ж наголошують, що радіаційний фон у всьому місті – в нормі.

"Зважаючи на стан повітря на правому березі, люди, у яких спостерігаються проблеми зі здоров’ям, можуть відчувати незначний дискомфорт. Таким групам населення рекомендується тимчасово обмежити прогулянки. В цілому загрози для здоров’я немає", - додали у пресслужбі мерії.

Нагадаємо, у МОЗ порадили, як убезпечитися від впливу смогу.

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