У Києві відбулось прощання з релігієзнавцем Ігорем Козловським – фото

Ігор Козловський, який пережив 700 днів полону у "ДНР", помер у віці 69 років.

У Києві 9 вересня попрощалися з українським вченим та релігієзнавцем Ігорем Козловським, який помер у ніч проти 6 вересня. Ігор Козловський пережив 700 днів полону в "ДНР". За словами колеги, у чоловіка стався серцевий напад.

Відспівування та панахида відбулися у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Як пише "УП. Життя", на прощання з науковцем прийшли громадські діячі, журналісти та політики.

Прощання з Ігорем Козловським у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі

Прощання з Ігорем Козловським у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі

Прощання з Ігорем Козловським у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі

Що відомо про Ігоря Козловського

Ігор Козловський родом із Макіївки Донецької області. Він очолював Центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Козловський – автор понад 50 наукових книг і понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, наукових періодичних виданнях, а також поетичних збірок і прозових творів.

27 січня 2016 року був захоплений бойовиками так званої "Донецької народної республіки" за проукраїнську позицію. Він пережив тортурування впродовж майже 2 років (700 днів). Був звільнений із російського полону 27 грудня 2017 року. Після повернення додому Козловський боровся за визволення українських військових.

Нагадаємо, одесити вийшли на акцію протесту проти тендерів на реконструкцію будівель суду та театру.

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