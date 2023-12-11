У Києві відбудуться військові навчання: важливе попередження від МВА

Військова адміністрація наголосила на забороні знімати та публікувати кадри пересування військових і техніки.

У Дарницькому районі Києва відбудуться військові навчання від 11 до 14 грудня. Це будуть тренування з оборони столиці.

Про це попередили у Київській МВА.

За повідомленням військової адміністрації, від 11 до 14 грудня у Дарницькому районі Києві відбуватимуться військові навчання угруповання сил і засобів оборони міста.

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Під час тренувань заплановані практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Метою навчань є нарощування бойових спроможностей під час підготування і ведення оборонної операції.

"Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки заборонено!" – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

До слова, в ніч проти 11 грудня росіяни влаштували ракетно-дронову атаку по Україні. Дісталося і Києву: у столиці працювали сили ППО, однак уламки ракет впали у двох районах і наробили лиха.

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