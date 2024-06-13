У Києві відбудеться благодійний забіг Честі імені Рекрута

У Києві 30 червня відбудеться благодійний забіг Честі імені Рекрута. Такий позивний мав Олексій Чубашев - військовий журналіст, який знімав авторську програму "Рекрут.ua" про підготовку військових.

Про це повідомили на сторінці заходу.

Протягом свого життя Олексій дуже багато уваги приділяв фізичній підготовці та сам активно бігав і займався спортом, тому його дружина Юлія Чубашева ініціювала організацію забігу разом з компанією Run Ukraine.

Олексій був військовослужбовцем та брав участь в Антитерористичній операції на сході України, а після початку повномасштабного вторгнення вступив до Міжнародного Легіону ГУР. 10 червня 2022 року він загинув у боях під Сєвєродонецьком.

"Забіг Честі імені Рекрута – маніфест цінностей, які сьогодні мають обʼєднувати українців: бути стійкими, продовжувати долати труднощі та докладати максимум зусиль для здобуття перемоги", - кажуть організатори.

У програмі заходу забіги на 5 та 10 кілометрів, до яких можна долучитись як офлайн у Києві, так і онлайн з будь-якої точки світу. У змаганнях братимуть участь цивільні та військові, більшість з яких долатиме дистанцію у своїх частинах.

Забіг благодійний: 100% коштів за реєстрації буде спрямовано на потреби Міжнародного Легіону (ГУР МО України).

Реєстрація та деталі за посиланням: https://recruitrun.runukraine.org/

Благодійний забіг Честі імені Рекрута.

Нагадаємо, відомий військовий кореспондент Олексій Чубашев загинув в червні 2022-го. В Олексія Чубашева залишились дружина, маленька донька та син, який народився у березні 2022.