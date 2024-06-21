У Києві відбудеться атмосферний захід для популяризації українських традицій і ремесел

Команда Made in Ukraine оголошує про відкриття сезону курованих маркетів "Етніка. Книги. Кіно". Перший захід відбудеться 22-23 червня 2024 року на території саду кіностудії імені Олександра Довженка у Києві.

Впродовж 12 років Made in Ukraine популяризує найкраще з української культури та традицій. У серпні 2021 року проєкт успішно провів масштабний фестиваль ЕТНІКА за ініціативи Міністерства культури та Офісу креативних індустрій. Цей фестиваль показав, як традиційне мистецтво та ремесла гармонійно інтегруються у сучасність.

Під час війни Made in Ukraine відкрили поп-ап ETNIKA.Home в ТЦ Gulliver та корнер в Епіцентрі, де відвідувачі можуть придбати аутентичні українські бренди у категоріях декору та товарів для дому.

"Етніка. Книги. Кіно" — це особливий атмосферний захід, де ретельно відібрані бренди представлять свої товари, відповідаючи концепції та висвітлюючи різноманіття українських традицій і ремесел.

Вироби народних майстрів гармонійно поєднуються із сучасністю

"Наприклад, кролевецьке художнє декоративне ткацтво — це традиційні рушники біло-червоні, їх не вишивають, а тчуть на верстаті. На жаль, через війну це мистецтво втрачається, бо Кролевець опинився під постійними обстрілами, але у нас ви зможете побачити ці вироби на власні очі та дізнатися безпосередньо від майстринь про технологію їхнього виготовлення та символізм малюнків", — додає керівниця команди Made in Ukraine Юлія Савостіна.

На відвідувачів чекають ретельно відібрані бренди, кінопоказ легендарних фільмів, екскурсія, великий лекторій про переосмислення історії України та ремесла, майстер-класи, виступи виконавців та DJ-їв.

Курований маркет відбудеться на свіжому повітрі, тож для охочих, високий рівень гастрономічних задоволень забезпечить фудкорт.

Деталі заходу:

Місце проведення : Київ, територія саду кіностудії ім. О. Довженка

: Київ, територія саду кіностудії ім. О. Довженка Коли: 22-23 червня 2024 року

Час роботи маркету:

22 червня: з 11:00 до 22:00

23 червня: з 11:00 до 22:00

Вартість квитків для ранніх пташок — від 250 грн.

Курований маркет "Етніка. Книги. Кіно" — продовження найестетичнішого фестивалю ЕТНІКА, який команда Made in Ukraine провела до 30-річчя Незалежності України. Організатори прагнуть показати, що вироби народних майстрів гармонійно поєднуються із сучасністю та додають особливого колориту як інтер'єру, так і одягу.

Керівниця команди Made in Ukraine Юлія Савостіна говорить: "Ми хочемо, як і у двадцять першому році, популяризувати етнічні та народні художні промисли. Показувати, що це не просто традиційне мистецтво, а мистецтво, яке доречно і гарно виглядає в сучасних інтер'єрах та побуті. Йому місце не лише в музеях, а і в повсякденні".