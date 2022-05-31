У Києві видавництво масово продавало фейкові журналістські посвідчення (фото)

Зловмисник продав понад 800 документів, зокрема прескарти нібито акредитовані Міноборони.

У Києві викрили схему масового виготовлення та продажу підроблених журналістських посвідчень та прескарт, яку налагодив директор видавництва в Оболонському районі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Чоловік рекламував продаж фейкових документів на власному вебсайті. За гроші у видавництві директор виготовляв довідки для оформлення дозволу на травматичну зброю, спеціальні перепустки та інші документи, які підтверджують статус журналіста особам, які не мають жодного відношення до журналістської діяльності.

Крім цього, за бажанням клієнта правопорушник виготовляв прескарти, що нібито акредитовані Міністерством оборони України. Вартість підробленого посвідчення становила від трьох до п'яти тисяч гривень залежно від терміну його дії.

За попередніми даними, послугами фігуранта скористалися близько 800 клієнтів. Під час обшуків було вилучено понад 400 готових до збуту підроблених посвідчень, посвідчення громадської організації, 50 довідок на отримання травматичної зброї, державні номерні знаки, посвідчення на ім’я дружини фігуранта, видане так званою "ЛНР".

Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, Нацполіція затримала шістьох осіб, які викрали в Києві 39 транспортних засобів на загальну суму в понад 6,5 млн грн.

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

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