У Києві від сьогодні в’їзд на ВДНГ став платним: скільки коштуватиме

Безоплатний виїзд протягом 30 хвилин буде можливим лише за умови використання того самого КПП, що й для в’їзду.
У Києві від сьогодні в’їзд на ВДНГ став платним. Він коштуватиме 80 гривень.
Про це повідомив генеральний директор "Експоцентр Україна" Євген Мушкін у Facebook.
Безоплатний виїзд протягом 30 хвилин буде можливим лише за умови використання того ж КПП, що й для в’їзду.
"Цей крок допоможе зробити відпочинок на ВДНГ комфортнішим завдяки зменшенню кількості машин й, відповідно, скороченню автотрафіку. Сподіваємося на ваше розуміння", — пояснив Мушкін.
Нагадаємо, у Києві на ВДНГ зносять 19-й павільйон, де декілька років проводився благодійний фестиваль "Кураж Базар". Замість нього на цьому місці збудують президентський університет.
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