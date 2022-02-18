У Києві від сьогодні в’їзд на ВДНГ став платним: скільки коштуватиме

У Києві від сьогодні в’їзд на ВДНГ став платним: скільки коштуватиме

Безоплатний виїзд протягом 30 хвилин буде можливим лише за умови використання того самого КПП, що й для в’їзду.

У Києві від сьогодні в’їзд на ВДНГ став платним. Він коштуватиме 80 гривень.

Про це повідомив генеральний директор "Експоцентр Україна" Євген Мушкін у Facebook.

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Безоплатний виїзд протягом 30 хвилин буде можливим лише за умови використання того ж КПП, що й для в’їзду.

"Цей крок допоможе зробити відпочинок на ВДНГ комфортнішим завдяки зменшенню кількості машин й, відповідно, скороченню автотрафіку. Сподіваємося на ваше розуміння", — пояснив Мушкін.

ВДНГ / Facebook

Нагадаємо, у Києві на ВДНГ зносять 19-й павільйон, де декілька років проводився благодійний фестиваль "Кураж Базар". Замість нього на цьому місці збудують президентський університет.

Що буде з павільйоном "Куражу" на ВДНГ – пряме включення

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