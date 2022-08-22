У Києві від сьогодні до 24 серпня включно наземний громадський транспорт скоротить час роботи

Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, а також бути особливо пильними: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватися комендантської години.

У Києві від сьогодні, від 22 до 24 серпня включно, наземний громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київпастранс".

Столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також із 06:00 до 21:00.

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Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, а також бути особливо пильними: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватися комендантської години.

Нагадаємо, 24 серпня 2022 року Україна святкуватиме 31-у річницю Незалежності.

У столиці від 21 до 24 серпня, протягом чотирьох днів, метро працюватиме для перевезень пасажирів за скороченим графіком.

Крім того, у Києві заборонили проводити масові заходи від 22 до 25 серпня.

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