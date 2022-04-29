У Києві від ракетного обстрілу загинула журналістка Віра Гирич

Жінка пролежала під уламками будинку всю ніч, а її тіло знайшли лише зранку.
Внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.
Саме її тіло знайшли сьогодні під завалами будинку в Шевченківському районі столиці.
Про це повідомив її колега Олександр Демченко у Facebook.
"Це маленька машинка Віри Гирич - моєї колеги з "Радіо Свобода". На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку", - написав він.
У колег про Віру лише найкращі спогади, не хочеться вірити, що її вже немає.
"Коли я побачив заголовок Загинула журналістка — навіть боявся відкрити. У цьому будинку живуть кілька колег. Вірив, і хочу вірити, що це може бути помилкою. Але колеги, які працювали із Вірою підтверджують інформацію. Від ракетного удару загинула журналістка Віра Гирич. Коли я прийшов в ТСН вона була інформаційним продюсером. За тривалий час роботи разом я не чув, щоб Віра навіть підвищувала голос. Надзвичайно добра, тактовна і чуйна людина. Не хочеться у це вірити. Бл*дські москалі", — згадує колегу ведучий телеканалу "Рада" Антон Страшко.
"Боже, Віро… мудра і талановита… світла пам’ять… нещодавно ти раділа, що батьки вижили після місяця в окупації… а тепер так… біль", - пише телеведуча Лейла Мамедова.
"Персонально для мене пані Віра була доброю феєю, яка завжди (!) допомагала та ділилась контактами. Кожного разу коли я щось шукала і не знала де, я писала: "пані Віро, дуже потрібна допомога" і пані Віра завжди відгукувалась. Востаннє ми переписувались місяць тому. Я була винна їй не одну шоколадку, і завжди проходячи повз офіс Радіо Свободи, в голові думала "о, наступного разу занесу солодке пані Вірі". Не занесла. Дуже жаль", - згадує Віру Гирич продюсерка Hromadske Наталія Шимків.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Шевченківському районі Києва постраждали десятеро осіб. Четверо людей госпіталізували.
Варто зазначити, що 28 квітня російські окупанти випустили дві ракети по Києву: влучання були в Шевченківському районі. Одна з ракет влучила в нижні поверхи 25-поверхового житлового будинку.
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