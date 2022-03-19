У Києві від початку вторгнення військ РФ загинули 228 людей, з них – чотири дитини: фото

У Києві від початку вторгнення військ РФ загинули 228 людей, з них – чотири дитини: фото

Крім того, 912 осіб отримали поранення, у тому числі 16 дітей.

У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі чотири дитини.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Військової адміністрації Києва.

Зазначається, що загалом у Києві від початку вторгнення російські війська пошкодили:

36 житлових будинків,

п'ять приватних садиб,

шість шкіл,

чотири дитячі садочки;

у 57 будинках пошкоджені фасади, балкони та вікна.

"228 людей загинули, з них чотири дитини. 912 осіб отримали поранення, у тому числі 16 дітей", - наголошується у повідомленні.

Водночас зауважується, що у Києві повертаються до роботи підприємства малого та середнього бізнесу.

У деяких спокійних районах столиці запрацювали кав`ярні.

Нагадаємо, у Київській області окупанти обстріляли "Градами" селище Нові Петрівці.

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