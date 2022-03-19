У Києві від початку вторгнення військ РФ загинули 228 людей, з них – чотири дитини: фото

Крім того, 912 осіб отримали поранення, у тому числі 16 дітей.
У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі чотири дитини.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Військової адміністрації Києва.
Зазначається, що загалом у Києві від початку вторгнення російські війська пошкодили:
- 36 житлових будинків,
- п'ять приватних садиб,
- шість шкіл,
- чотири дитячі садочки;
- у 57 будинках пошкоджені фасади, балкони та вікна.
"228 людей загинули, з них чотири дитини. 912 осіб отримали поранення, у тому числі 16 дітей", - наголошується у повідомленні.
Водночас зауважується, що у Києві повертаються до роботи підприємства малого та середнього бізнесу.
У деяких спокійних районах столиці запрацювали кав`ярні.
Нагадаємо, у Київській області окупанти обстріляли "Градами" селище Нові Петрівці.
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