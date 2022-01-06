У Києві від піротехніки постраждали чоловік і дитина

У Шевченківському районі матір випадково поцілила хлопавкою в око 5-річній дочці.

У Києві від піротехніки постраждали 23-річний чоловік і 5-річна дитина.

Про це повідомляє "Вечірній Київ".

У новорічну ніч за адресою Тираспольська, 47, що у Шевченківському районі столиці, від піротехнічного виробу постраждала дитина 2016 року народження. За словами матері, вона вистрілила із хлопавки та стороннє тіло потрапило дитині в очі. Дівчинку фахівці медичної допомоги госпіталізували.

Ще один прикрий випадок стався 1 січня о 15:20. Бригада швидкої допомоги надала допомогу чоловікові 1998 року народження, який постраждав через вибух піротехнічного виробу. За словами дружини потерпілого, вони разом з дитиною гуляли на вулиці Григоренка, 22/20, що у Дарницькому районі столиці, й помітили на землі щось схоже на піротехнічний виріб, який димів. Чоловік, аби розгледіти, нахилився і в цей час пролунав вибух. На щастя, дружина та дитина не постраждали. А от чоловіка з термічними опіками обличчя, лівого передпліччя та очей було госпіталізовано.

Тож не лише чотирилапі стають жертвами безвідповідальних веселунів...

Нагадаємо, в Києві у притулку у свій перший новий рік помер песик на прізвисько Гуффі. Собака був наляканий вибухами феєрверків та салютів, від страху у нього зупинилося серце.

Варто зазначити, що у Києві салюти та феєрверки офіційно заборонені, проте охочих їх запускати ніколи не бракує. Усе через те, що покарання за це законодавством не передбачено.

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