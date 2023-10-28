У Києві від падіння дерева загинула людина, також є поранені – подробиці

У Києві 28 жовтня, у Шевченківському районі, дерево впало на чоловіка. Медики намагалися реанімувати його, але він помер від отриманих травм. Також зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Також у Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні. На проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

У Києві спостерігаються сильні пориви ураганного вітру. За інформацією Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Управління з питань цивільного захисту КМДА радить дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, у Києві вирує негода – зірвані дахи та "деревопад" ( фото).

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