У Києві від коронавірусу померли троє людей: у яких районах найбільше хворих

У Києві від коронавірусу померли троє людей: у яких районах найбільше хворих

У столиці вчора COVID-19 виявили у 193 осіб.

У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 193 осіб. Троє хворих померли.

Варто зазначити, що 17 із 193 нових хворих на коронавірус - це діти віком від семи місяців до 16 років.

Про це повідомив у Facebook міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили у Святошинському (55), Подільському (43), Шевченківському та Оболонському (по 20) районах.

facebook/Віталій Кличко

Минулої доби до лікарень столиці госпіталізовано 28 інфікованих коронавірусом і 58 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За добу від COVID-19 одужали 77 киян, загалом - 218 197 осіб.

У Києві з початку пандемії зареєстровано майже 227,7 тисячі випадків коронавірусної хвороби, померли 5 307 осіб.

Нагадаємо, ВООЗ закликала країни відмовитися від третього COVID-щеплення до 2022 року через брак вакцин у світі.

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