У Києві від коронавірусу померли понад пів сотні людей: статистика на 27 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 254 337 випадків COVID-19.
Станом на ранок 27 жовтня у Києві зафіксовано 1416 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 281 випадок більше, ніж 26 жовтня (1135 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 254 337 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 227 334 людини (573 за добу)
- померли 5 991 людина (54 за добу)
У Київській області зафіксовано 147 562 випадки COVID-19 (880 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 132 432 людини (438 за добу)
- померли 3 186 людей (28 за добу)
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав перелік міст України, де зафіксували мутацію "Дельти". Йдеться насамперед про Західну Україну, зокрема Львів і Тернопіль.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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