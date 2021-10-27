У Києві від коронавірусу померли понад пів сотні людей: статистика на 27 жовтня

У Києві від коронавірусу померли понад пів сотні людей: статистика на 27 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 254 337 випадків COVID-19.

Станом на ранок 27 жовтня у Києві зафіксовано 1416 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 281 випадок більше, ніж 26 жовтня (1135 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 254 337 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 227 334 людини ( 573 за добу)

людини ( за добу) померли 5 991 людина (54 за добу)

У Київській області зафіксовано 147 562 випадки COVID-19 (880 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 132 432 людини ( 438 за добу)

людини ( за добу) померли 3 186 людей (28 за добу)

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав перелік міст України, де зафіксували мутацію "Дельти". Йдеться насамперед про Західну Україну, зокрема Львів і Тернопіль.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також:

Новини світу: американські експерти схвалили щеплення від COVID-19 для маленьких дітей

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання