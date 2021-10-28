У Києві від коронавірусу померла молода вчителька, яка лише 11 днів тому народила дитину

Без мами залишилися двоє дітей.

У Києві від коронавірусу померла молода вчителька.

Ірина Шамота 11 днів тому народила здорову дитину, але сама не пережила COVID-19.

Про це повідомила тележурналістка, ведуча новин на каналі "1+1" Марічка Падалко.

"Біда - ближче, ніж здається. Це - вчителька англійської, СШ 155, де вчаться мої діти, Ірина Валеріївна Шамота. 11 днів тому вона народила здорову дитину, але сама не пережила COVID. Вона захворіла на останніх тижнях вагітності, була у вкрай тяжкому стані в реанімації під ШВЛ", - пише Падалко.

Ведуча повідомила, що без мами залишилися двоє дітей.

"Якщо хтось із колишніх учнів має можливість допомогти її родині, є номер карти її чоловіка: 5354 3210 1991 5272 (Укрсіббанк)", - пише Марічка Падалко.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу в Києві та області щодня зростає. Лікарі б'ють на сполох, мовляв, такого важкого і стрімкого перебігу хвороби ще не бачили, закликають вакцинуватися та говорять про необхідність запровадження локдауну.

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