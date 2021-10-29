У Києві від коронавірусу померло подружжя письменників з різницею в один день

У Києві від коронавірусу померло подружжя письменників з різницею в один день

Тимур та Олена Литовченки важко хворіли на COVID-19.

У Києві від коронавірусу померло подружжя письменників з різницею в один день. Тимур та Олена Литовченки важко хворіли на COVID-19.

Про смерть подружжя повідомила їхня донька Людмила Литовченко у Facebook.

Людмила уточнила, що її мати померла 28 жовтня о 19:30, а батько - 29 жовтня зранку о 5:15.

Їм обом було по 58 років.

Донька уточнила, що її батьки були з інвалідністю, мали низку супутніх захворювань та не робили щеплення, "оскільки сімейна лікарка не змогла організувати вакцинальну бригаду, а ходити нормально вони не могли".

"Мамо і тато, ви назавжди залишитеся зі мною. Моїх крил більше немає. Я не знаю, що робити без вас. Неможлива втрата. Я люблю вас, не вберегла, вибачте... За сварки, за те, що не приділила достатньо уваги", – написала дочка померлого подружжя.

Як повідомляє "Україна молода", Тимур Литовченко писав фантастику у різних жанрах, починаючи від науково-популярної і аж до містики та жахів, авантюрно-історичні романи, детективи.

Олена Литовченко є автором кількох авантюрно-історичних романів та детективів.

Від 2011 року подружжя спільно почало писати історичну прозу. Їхні романи виходили у харківському видавництві "Фоліо".

До слова, Тимур Литовченко сформував першу фронтову бібліотеку.

Нагадаємо, у Києві коронавірус забрав життя 34-річної вчительки, яка за 11 днів до смерті народила сина.

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