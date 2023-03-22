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У Києві від 26 березня громадський транспорт змінює графік роботи: як працюватиме

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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248
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У Києві від 26 березня громадський транспорт змінює графік роботи: як працюватиме

Фото: УНІАН

Громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше.

У Києві від неділі, 26 березня, громадський транспорт працюватиме на годину довше через зміну тривалості комендантської години.    

Про це повідомляє КМДА.

"Від 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме від нуля годин до п’ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені і в роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину", – зазначив повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

В які години працюватиме громадський транспорт:

  • наземний транспорт – від 05:30 до 23:30;
  • метрополітен працюватиме – від 06:00 до 23:00;
  • фунікулер – від 07:00 до 22:00.

У Києві від 26 березня комендантська година діятиме від 00:00 до 05:00 щодня.

Нагадаємо, у Харкові не виключили перегляд тривалості комендантської години.

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Дата публікації
Перегляди
248
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