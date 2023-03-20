У Києві від 26 березні зменшиться комендантська година: начальник КМВА підписав наказ

Начальник Київської міської військової адміністрації підписав наказ про зміну комендантської години у місті Києві з 26 березня 2023 року.

Згідно з документом, комендантська година діятиме від 00:00 до 05:00 щодня.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Також читайте Киян попередили про можливі відключення світла: у чому причина

"Київська міська військова адміністрація методично і систематично вживає усі можливі заходи для покращення життя мешканців Києва із врахуванням усіх заходів безпеки. Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці. Але і на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим. Настільки, наскільки зараз дозволяє війна і безпекова ситуація. Ми враховуємо усі гарантії захисту населення, забезпечення організації стабільної життєдіяльності Києва та сприяння виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати людину і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.

"Виходити на вулицю дозволено лише для того, щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги. Наголошуємо, чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття навіть в комендантську годину", - наголосили у КМВА.

Нагадаємо, Україна у ніч проти 26 березня перейде на літній час: стрілки годинника слід перевести на годину вперед.

Психологічна трансформація: якими ми стали за рік війни – психотерапевт Олег Чабан

Читайте також: