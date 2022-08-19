У Києві від 21 до 24 серпня скоротять час роботи метро

Київський метрополітен працюватиме для перевезень від 06:00 до 21:00.

У Києві від 21 до 24 серпня, протягом чотирьох днів, метро працюватиме для перевезень пасажирів із 06:00 до 21:00.

КП "Київський метрополітен" просить планувати свої маршрути з урахування цих змін у роботі підземки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначимо, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.

Так, під час комендантської години з 23:00 до 05:00 на час повітряної тривоги:

при вході у метрополітен як укриття необхідно обов’язково мати документ-посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;

уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

КП "Київський метрополітен" просить дотримуватися правил воєнного стану.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов попереджав, що на День Незалежності 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.

Вільні шляхи до бомбосховищ: як у Києві розчищають дорогу до метро

Читайте також: