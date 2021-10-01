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У Києві від 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту обмежать рух транспорту: схема

У Києві від 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту обмежать рух транспорту: схема

КМДА

Розпочинають ремонт на проїжджій частині, зокрема, у напрямку лівого берега.

У Києві від 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту обмежать рух транспорту.

На естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали у перших числах серпня, досі тривали під проїжджою частиною. А від 2 жовтня розпочинають ремонт на проїжджій частині. Зокрема, у напрямку лівого берега.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Триватимуть роботи до середини грудня. За цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів.

На Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 уже замінено, 18 – очікують заміни.

© Комунальна корпорація
Комунальна корпорація "Київавтодор"

Під час робіт рух на естакаді буде частково обмежено.

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