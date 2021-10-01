У Києві від 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту обмежать рух транспорту: схема

У Києві від 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту обмежать рух транспорту: схема

Розпочинають ремонт на проїжджій частині, зокрема, у напрямку лівого берега.

У Києві від 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту обмежать рух транспорту.

На естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали у перших числах серпня, досі тривали під проїжджою частиною. А від 2 жовтня розпочинають ремонт на проїжджій частині. Зокрема, у напрямку лівого берега.

Також читайте Нові правила для водіїв: від 1 жовтня автомобілісти мають рухатися із ближнім світлом фар

Про це йдеться у повідомленні КМДА.



Триватимуть роботи до середини грудня. За цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів.



На Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 уже замінено, 18 – очікують заміни.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Під час робіт рух на естакаді буде частково обмежено.

Нагадаємо, Укравтодор другий рік поспіль у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлює маршрути до мальовничих туристичних локацій України, серед яких чимало заповідників і парків.

В Україні підраховують розцінки майбутніх платних доріг

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання