У Києві ветерани війни отримуватимуть від 20 до 30 тисяч гривень щорічно

Загалом, фінансова допомога наступного року буде збільшена на понад 1 мільярд гривень для 100 тисяч киян – осіб з інвалідністю, малозабезпечених, багатодітних родин, ветеранів АТО та російсько-української війни.

У Києві 60 тисяч містян опинилися у складних життєвих обставинах після початку повномасштабного вторгнення фашистських військ РФ до України.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

У четвер, 10 листопада, на засіданні Київради депутати ухвалили рішення про збільшення в півтора раза матеріальної допомоги киянам, які через війну, опинилися у скрутному становищі.

Крім того, наступного року з бюджету столиці кияни-учасники АТО та ветерани російсько-української війни першої групи інвалідності щорічно отримуватимуть 30 тис. грн, другої групи – 20 тис. грн.

Зокрема, сьогодні на засіданні депутати Київради на 10 тис. грн збільшили розмір щорічної матеріальної допомоги киянам-ветеранам.

Збільшення виплат відбудеться наступного року і передбачене міською цільовою програмою “Турбота. Назустріч киянам”.

Загалом, фінансова допомога наступного року буде збільшена на понад 1 мільярд гривень для 100 тисяч киян – осіб з інвалідністю, малозабезпечених, багатодітних родин, ветеранів АТО та російсько-української війни.

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