У Києві весь день йтиме дощ: прогноз погоди на вівторок, 14 грудня

У Києві весь день йтиме дощ: прогноз погоди на вівторок, 14 грудня

Невеликий дощ зі снігом йтиме весь день.

У Києві у вівторок, 14 грудня, погода протягом усього дня буде похмурою. Синоптики прогнозують дощ.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Невеликий дощ зі снігом йтиме весь день, але ближче до вечора повинен закінчитися. Температура повітря 0 +1 градус. Вітер північний, 3-10 м/с.

Зазначимо, що деякі регіони України накриють дощі, подекуди з мокрим снігом, у Карпатах вдарить мороз, а на півдні вдень температура підніметься до +6 тепла.

Вночі в країні, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вдень без істотних опадів, лише у північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ з мокрим снігом.

Sinoptik.ua

Раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Погода в Україні: початок тижня буде з опадами, туманом та рвучким вітром

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