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У Києві велосипедист впав з шестиметрової висоти у воду

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві велосипедист впав з шестиметрової висоти у воду

Чоловіка на велосипеді впав з обриву / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Велосипедист не впорався з керуванням та злетів у воду з обриву.

У Києві чоловік на велосипеді впав з шестиметрового обриву у воду.

Про це повідомляє столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як з’ясувалося, під час поїздки велосипедист не впорався з керуванням та впав у воду з шестиметрового обриву.  

Рятувальники підняли чоловіка на берег та надали йому домедичну допомогу.

Після цього потерпілого передали медикам.

Нагадаємо, у Бучі 13-річний хлопець задля розваги заліз на дах електропотяга – його уразило струмом, він отримав понад 90% опіків тіла.  

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Дата публікації
Перегляди
918
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