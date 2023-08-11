У Києві велосипедист впав з шестиметрової висоти у воду

Велосипедист не впорався з керуванням та злетів у воду з обриву.

У Києві чоловік на велосипеді впав з шестиметрового обриву у воду.

Про це повідомляє столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як з’ясувалося, під час поїздки велосипедист не впорався з керуванням та впав у воду з шестиметрового обриву.

Рятувальники підняли чоловіка на берег та надали йому домедичну допомогу.

Після цього потерпілого передали медикам.

Нагадаємо, у Бучі 13-річний хлопець задля розваги заліз на дах електропотяга – його уразило струмом, він отримав понад 90% опіків тіла.

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