У Києві велосипедист обливав перехожих червоною фарбою і зникав: що про нього відомо (фото)

У Києві на Подолі велосипедист обливав перехожих червоною фарбою і зникав. Слідством встановлено 11 злочинних епізодів, скоєних фігурантом. Наразі правоохоронці розшукують інших громадян, які постраждали від дій зловмисника.

Про це повідомляє поліція Києва.

Під час відпрацювання території, дільничні офіцери поліції затримали підозрюваного. Ним виявився раніше не судимий киянин, 1981 року народження. Він мав із собою пляшку з червоною фарбою. Мету своїх вчинків затриманий пояснити не зміг. Загалом поліцейські встановили 11 осіб, які постраждали від дій фігуранта.

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Дізнавачі Подільського управління поліції оголосили порушнику про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Зловмиснику загрожує штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

"Якщо ви також постраждали від дій зловмисника, звертайтесь до Подільського управління поліції або за телефоном 102", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві збоченець розповсюджував дитячу порнографію. 32-річний фігурант підшукував у соціальній мережі дівчаток та надсилав їм відео порнографічного характеру за участю дітей. Крім того, запрошував неповнолітніх до себе додому та просив надіслати йому інтимні фото за подарунки.

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