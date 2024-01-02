У Києві вебкамера з квартири "засвітила" роботу ППО 2 січня – до власника навідалась СБУ (відео)

СБУ заблокувала дві вебкамери, які "засвітили" роботу ППО під час ракетної атаки Росії на Київ 2 січня.

Служба безпеки України демонтувала вебкамери, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки окупаційної армії РФ 2 січня.

Про це пише пресслужба СБУ.

Як розповіли правоохоронці, мова йде про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони у Києві.

Один із пристроїв встановили на балконі багатоквартирного будинку і використовували місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території.

Однак, внаслідок хакерського зламу ворог отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Спецслужби РФ змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи на YouTube. Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери.

Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.

Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.

За допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву.

Як додали в СБУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Термінові новини від СБУ! Росіяни ЗЛАМАЛИ КАМЕРИ У КИЄВІ і спостерігали за атакою!

Нагадаємо, Росія 2 січня влаштувала масштабну ракетну атаку по Україні – основним напрямком удару став Київ.

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