У Києві вдарять морози: прогноз погоди на тиждень

У Києві вдарять морози: прогноз погоди на тиждень

Температура почне знижуватися поступово.

У Києві прогнозують похолодання. Очікується, що в столиці вдарять морози до -7 градусів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Температура почне знижуватися поступово. В понеділок, 7 березня, стовпчики термометрів покажуть -1 +1 градус. Без опадів.

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Зранку та вдень у вівторок, 8 березня, у Києві йтиме сніг. Температура повітря -3 0 градусів.

Така сама погода буде у середу, 9 березня. Але без опадів.

Вже в четвер, 10 березня, прогнозують -7 -2 градуси. Така температура триматиметься до суботи, 12 березня.

У неділю, 13 березня, трохи потеплішає, -4 +3 градуси.