У Києві вдарить мороз: прогноз погоди на понеділок, 20 грудня

У Києві вдарить мороз: прогноз погоди на понеділок, 20 грудня

У найближчі дні температура повітря опуститься до -10 градусів.

Погода у Києві в понеділок, 20 грудня, буде хмарною до самого вечора. Температура повітря 0 -3 градуси.

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Про це повідомляє сайт Sinoptik.

У другій половині дня синоптики прогнозують сніг. Очікується, що він йтиме до пізнього вечора. Вітер північно-західний, 3-10 м/с.

Зазначимо, що вже завтра, 21 грудня, температура повітря опуститься до -9 градусів. Згідно з прогнозом, морози триматимуться до п'ятниці, 24 грудня. Також буде йти невеликий сніг.

Нагадаємо, що у Києві від сьогодні запрацюють пункти обігріву. Усе через погіршення погодних умов.

Sinoptik.ua

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