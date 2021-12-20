У Києві вдарить мороз: прогноз погоди на понеділок, 20 грудня

У найближчі дні температура повітря опуститься до -10 градусів.
Погода у Києві в понеділок, 20 грудня, буде хмарною до самого вечора. Температура повітря 0 -3 градуси.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
У другій половині дня синоптики прогнозують сніг. Очікується, що він йтиме до пізнього вечора. Вітер північно-західний, 3-10 м/с.
Зазначимо, що вже завтра, 21 грудня, температура повітря опуститься до -9 градусів. Згідно з прогнозом, морози триматимуться до п'ятниці, 24 грудня. Також буде йти невеликий сніг.
Нагадаємо, що у Києві від сьогодні запрацюють пункти обігріву. Усе через погіршення погодних умов.
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