У Києві вдалося перерозподілити навантаження на енергомережу: що це означає

Стан енергосистеми в місті продовжує бути критичним, але ситуація дещо просунулася.
У Києві вдалося перерозподілити навантаження в енергосистемі, тож тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають приблизно в таких умовах, як і решта столиці.
Про це гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив у Мережі 24 грудня.
Водночас він зазначив, що стан енергетичної системи в Києві надалі є критичним.
"Стан енергосистеми у Києві продовжує бути критичним, але ситуація дещо посунулася. Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста", – йдеться в заяві Коваленка.
Він додав, що всьому сприяє і тепла погода.
"Та все одно попрошу бути акуратними із використанням техніки і не включати в розетку все одразу", – закликав гендиректор Yasno.
Нагадаємо, в Києві вранці 24 грудня енергетики були змушені запровадити екстрені відключення світла, тож графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діяли.
За даними "Укренерго", 24 грудня в енергосистемі надалі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація – в Києві та області внаслідок атаки дронів 19 грудня. Складною залишається ситуація також на сході та півдні України.
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