У Києві вчителька початкових класів відлупцювала дитину з аутизмом: стало відомо, як покарали педагогиню

У Києві вчителька початкових класів відлупцювала дитину з аутизмом: стало відомо, як покарали педагогиню

Уповноважений Верховної Ради з прав людини вимагатиме також покарати і директора школи, де стався скандал.

У київській школі №58 звільнили вчительку початкових класів, яка побила хлопчика з розладом аутистичного спектру. Також оголосили догану заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

Про це повідомляє Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Вчителя початкових класів було звільнено з займаної посади за вчинення аморального поступку, не сумісного з продовженням даної роботи (відповідно до пункту 3 статті 41 Кодексу законів про працю України). Заступнику директора закладу освіти з навчально-виховної роботи оголошено догану", - йдеться у повідомленні.

Також в Уповноваженого повідомили, що вони вимагатимуть оголосити догану також і директору школи.

Нагадаємо, у Києві вчителька побила хлопчика з аутизмом, бо той її не слухався. Інцидент стався в інклюзивному класі київської школи №58.

Новини України: вчителька відлупцювала дитину з аутизмом просто на очах у інших школярів

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