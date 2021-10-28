У Києві вчитель вкрав зі школи 19 ноутбуків та здав їх у ломбард

Вчителю загрожує до 5 років позбавлення волі.
У Києві 42-річний вчитель вкрав зі школи 19 ноутбуків та здав їх у ломбард. Чоловіка затримали.
Про це повідомили в Нацполіції м. Києва.
Інцидент стався в школі на вулиці Вікентія Беретті. Під час інвентаризації шкільного майна не виявили 19 ноутбуків. За даними поліції, до крадіжки причетний 42-річний вчитель. Він викрадав шкільне майно та здавав його до ломбарду. Загальну суму збитків у школі оцінили в 63 тис. грн.
У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Вчителю загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває слідство.
Нагадаємо, у м. Хмельницький 38-річний вчитель одного із ліцеїв торгував наркотиками. Чоловік продавав амфетамін навіть під час перерв у навчальному закладі.
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